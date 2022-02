Geschnappt und dennoch entwischt: In einem Supermarkt in der Wegelnburgstraße (Mundenheim) beobachtete ein Ladendetektiv am Dienstag gegen 13 Uhr, wie sich ein Unbekannter eine Packung Kaffee und zwei Flaschen Bier einsteckte und dann durch den Kassenbereich ging, ohne zu bezahlen. Als der Detektiv den Mann aufforderte, mit ihm ins Büro zu kommen, verhielt dieser sich zunächst kooperativ und leerte seine Taschen. In einem unbeaufsichtigten Moment ergriff er dann die Flucht und rannte in Richtung Hoheloogstraße davon. Der Täter ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank, zirka 1,85 Meter groß und hat kurzrasierte graue Haare. Er trug eine hellblaue Steppjacke, eine weiße Schirmmütze und eine Arbeitshose. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.