Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat ihre Ermittlungen zu einem tödlichen Badeunfall in Ludwigshafen abgeschlossen, bei dem am 21. Mai ein 16-Jähriger ums Leben gekommen ist. Der Leichnam des Jugendlichen wurde von einem Gerichtsmediziner untersucht, der den Tod durch Ertrinken festgestellt hat. „Es liegt kein Fremdverschulden vor. Wir haben das Todesermittlungsverfahren eingestellt“, sagte Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann.

Warum der Junge in einem Weiher untergegangen ist, bleibt unklar. „Ob es ein Kälteschock war oder eine andere Ursache hatte, lässt sich nicht mehr feststellen“, sagt Hempelmann. Der 16-Jährige war mit seinen Eltern am Holz’schen Weiher im Maudacher Bruch und hatte dort ein E-Modellboot fahren lassen. Offenbar wegen eines leeren Akkus blieb das Boot etwa 80 Meter vom Ufer entfernt auf dem See liegen. Der Junge stieg ins Wasser und schwamm los, um es zu bergen. Dabei ertrank er. Sein Vater und ein Passant starteten erfolglose Rettungsversuche. Nach einer großangelegten Suchaktion wurde der Leichnam am Folgetag geborgen.