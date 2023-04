Mit Irina Kreusch ist erstmals eine Frau Mitglied im Vorstand des Trägervereins des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH). Die promovierte Theologin vertritt das Bistum Speyer. Gemeinsam mit Johann Spermann, der den Jesuitenorden vertritt, bildet sie nun den Vorstand des Trägervereins der katholischen Bildungsakademie.

Irina Kreusch folgt auf Domdekan Christoph Kohl, der nach 19 Jahren aus dem Vorstand des Trägervereins ausgeschieden ist. „Wir wünschen Irina Kreusch viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, sagt Tobias Zimmermann, Direktor des Heinrich-Pesch-Hauses. Kreusch ist bereits seit zwei Jahren Mitglied im Trägerverein und hat das Haus auch durch die herausfordernde Zeit des Corona-Lockdowns begleitet: „Während der Pandemie hat sich das HPH durch eine offensive Digitalisierung bestens für die Zukunft gerüstet“, sagt die neue Vorsitzende. In der Zusammenarbeit von Bistum und Akademie seien mehrere Aspekte von großer Bedeutung, wie die erneute Ausrichtung als Sozialinstitut etwa mit der Arbeit mit geflüchteten Menschen und die Entwicklungen im Schulbereich als großer überregionaler Schulqualitätsentwickler.

Als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit im Trägerverein sieht Kreusch die zukünftige Heinrich-Pesch-Siedlung mit Platz für zirka 2000 Menschen. „Das Bistum Speyer steht der Arbeit der katholischen Akademie Rhein-Neckar sehr positiv gegenüber“, betont sie. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, die Arbeit der katholischen Akademie Rhein-Neckar und des HPH-Trägervereins weiter voranzubringen.“

Ihren Berufsweg im Bistum Speyer startete die promovierte Theologin 2005 als Grundsatzreferentin in der Hauptabteilung „Schulen und Hochschulen“. Zugleich unterrichtete sie katholische Religion am Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer. Ab 2010 leitete sie die Abteilung „Religionsunterricht und Schule“. Im Oktober 2019 übernahm sie die Leitung der Hauptabteilung „Schulen, Hochschulen und Bildung“ des Bischöflichen Ordinariats. Kreusch ist auch publizistisch und auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Lehre tätig. Die Mutter von drei Kindern lebt mit ihrer Familie in Speyer.