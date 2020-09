Erstkommunion im August … Im August? Feiert man das normalerweise nicht im April nach Ostern? Normalerweise! Aber schon vor Ostern durften keine Gottesdienste mehr stattfinden, alle waren aufgerufen, ganz zu Hause zu bleiben. Und all die Kinder, die sich auf ihre Erstkommunion vorbereitet und gefreut hatten, erhielten stattdessen Anregungen und Geschichten per Mail und Videobotschaften, um nicht mutlos zu werden.

Seit August aber sind sie in unserer Pfarrei eingeladen, ihr Fest in kleinen Gruppen und eben im Sommer zu feiern. Natürlich ist der Rahmen ein ganz anderer. Natürlich kann es keinen großen Einzug der Kinder in die übervolle Kirche geben. Die Kinder können nicht dicht an dicht in ihren Bänken sitzen und Verwandte sich nicht alle schon vor der Kirche lebhaft und hautnah begrüßen. Dieses Jahr wird alles überschaubarer: die Kinder dürfen mit ihrer Familie in einer eigenen Bank sitzen, auch Verwandte sind dabei – wenn auch luftiger im Kirchenraum verteilt.

Weniger Anspannung

Eine kleine Kinderschola aus unserem Kinderchor singt engelgleich. Und dazwischen ist es uns – mit den kleinen Kindergruppen – auch gelungen, die Kommunionkinder im Chorraum ihre Lieder selbst singen zu lassen. Dabei erleben wir, was wir gar nicht vermutet hatten: Die Feiern werden viel familiärer, und für die Kinder sind sie mit viel weniger Anspannung oder Aufregung verbunden. Familien und Kinder können sich ganz selbstverständlich auf das Geschehen einlassen, um das es geht. Sie können miterleben was die Jünger damals erlebten: sich mit Jesus um den Tisch versammeln, seine Worte hören, dass er in Brot und Wein immer bei uns bleibt und für uns da ist, gerade dann, wenn nicht alles rund läuft wie immer. Allen Kinder und Familien, die – vielleicht noch mit Bedenken – vor ihrer Feier stehen, wünschen wir viel Vorfreude auf ihr Fest.

