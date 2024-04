Fußball im Sinne von Sport, Spaß und Fairness – eben im Geist von Fritz Walter. Das gab es beim ersten integrativen Fußballturnier um den Fritz-Walter-Cup im Südwest-Stadion. Mit von der Partie waren die Förderschulen Bliesschule, Schlossschule und Schillerschule Mundenheim sowie die vier Grundschulen Wittelsbachschule, Rupprechtschule, Albert-Schweitzer-Schule und Karl-Kreuter-Schule. Gespielt wurde im Modus jeder gegen jeden. Sieger war, wer den meisten Spaß hatte – denn Punkte und Platzierungen wurden nicht vergeben. Gespielt wurde in zusammengewürfelten Mannschaften, bei eisigen neun Grad trotzten die Kinder dabei Regen und Wind. Ohne Schiedsrichter (unter Aufsicht der Lehrer) einigten sie sich auf die geltenden Fußballregeln und tatsächlich lief das Turnier bis auf eine kleine Diskussion so auch einwandfrei. Am Ende bekamen alle Schulen eine Teilnahme-Urkunde und alle Kinder ein Fritz-Walter-T-Shirt überreicht. Die Begeisterung über die gelungene Veranstaltung war bei allen Beteiligten dabei so groß, dass Sandra Staat und Jörg Streb als die Fachberater Schulsport das Turnier auch kommendes Jahr veranstalten wollen.