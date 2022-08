Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. Alle vier Mannheimer Freibäder sind täglich geöffnet. Mit dem Abschluss der Sommerferien und dem Beginn der Herbstzeit öffnen auch wieder die Hallenbäder ihre Türen. Vorab bietet das Gartenhallenbad Neckarau bereits ab Montag, 22. August, die Möglichkeit, wetterunabhängig baden zu gehen. In den vergangenen drei Wochen ist nach Angaben der Stadt unter anderem das Wasser in den Becken ausgetauscht worden. Außerdem seien die Fugen gereinigt und alle technischen Anlagen überprüft wurden. Und vom 22. August bis zum 10. September haben Kinder und Jugendliche freien Eintritt. Dasselbe gilt in den gesamten Sommerferien in alle vier Mannheimer Freibädern. Die Hallenbad-Saison 2022/2023 startet im Herschelbad in den Quadraten und im Hallenbad Waldhof-Ost ab dem 12. September. Das Hallenbad Vogelstang steht Gästen ab dem 20. September wieder zur Verfügung. Weitere Informationen zum Bäderangebot: www.schwimmen-mannheim.de.