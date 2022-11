Erstmals soll am Depot Lu in der Rheinallee ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Termin für den Budenzauber am Fachhandels- und Dienstleistungszentrum im ehemaligen Straßenbahndepot ist am 10. und 11. Dezember.

„Wir wollen, dass die Nachbarn aus dem Stadtteil sich hier treffen und gemeinsam etwas Schönes erleben“, erklärt Depot-Geschäftsführerin Birgit Stärk, was sie auf die Idee gebracht hat, am dritten Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Gemeinsam mit Marktmeisterin Sandra Wagner hatte Stärk das Projekt schon im Vorjahr organisiert. Aber dann seien wegen der Pandemie alle kleinen Märkte abgesagt worden. Schweren Herzens entschieden sich auch die zwei Organisatorinnen, das Vorhaben wegen der hohen Auflagen zu streichen. Umso mehr freuen sich jetzt beide, dass Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen möglich sind.

„Auf dem Programm stehen Essen und Handwerk aus Ludwigshafen und der Region“, sagt Wagner. Der Eis- und Rollsport-Club werde Glühwein und Waffeln anbieten, die Friesenheimer Eulen legen Würstchen und Steaks auf den Grill und servieren Pommes. Ein Strickkreis aus Mundenheim verkaufe Selbstgestricktes. Zudem seien die Schmuckwerkstatt aus Altrip und die „Fladders“ mit lustigen Karten und Kalendern vertreten. „Wir legen Wert auf nachhaltige Dinge, die gleichzeitig regional sind“, betont Birgit Stärk.

Weihnachtsschmuck wird versteigert

Der Erlös des Weihnachtsmarkts ist für den Wünschewagen bestimmt. Der wird am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, 12 bis 20 Uhr, mit berührenden Geschichten am Depot Lu mit von der Partie sein. Schon am Freitag, 9. Dezember, werden Kinder der Kita Herz Jesu, der Kita Karl-Krämer-Straße und des St. Annastifts einen großen Weihnachtsbaum auf dem Depot-Vorplatz schmücken. Und zwar mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck. Die Basteleien sollen dann am Sonntag, 11. Dezember, zugunsten des Wünschewagens versteigert werden.

Zum Rahmenprogramm des Weihnachtsmarkts gehören Musik, eine Aufführung des Adrem-Kindertheaters, eine Kunstausstellung von Nicoletta Stefan und ein Vortrag von Stadtarchivar Klaus Jürgen Becker über die Parkinsel.

Termin

Weihnachtsmarkt am Depot Lu, Rheinallee 1, 10. und 11. Dezember, jeweils 12 bis 20 Uhr.