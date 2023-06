Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die gute, alte Zeitung – sie lebt. Sie informiert, sie unterhält – und sie verbindet Menschen. Ein kleines Beispiel: Vor einer Woche hat Birgit Schillinger, in Ludwigshafen groß geworden, seit 22 Jahren mit ihrer Familie in Schwetzingen daheim, in der Kolumne „Leute in Lu“ gelesen, dass Heinz Storz seinen Radladen in Ruchheim am Samstag nach exakt 30 Jahren schließt. So lange gibt es auch die besagte Kolumne schon …

„Ich war vor 30 Jahren die erste Kundin bei Heinz, am Samstag fahre ich hin und versuche, die letzte Kundin zu werden. Hoffentlich ist noch was da, was ich kaufen kann, und