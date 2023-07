Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fliegen ohne Treibstoff? Was nach Science-Fiction klingt, ist vielleicht irgendwann Standard. Ein Flugsportverein ist probeweise mit einer kleinen Elektro-Maschine in die Luft gegangen.

Elektrofahrräder, E-Scooter, E-Autos – warum also nicht auch mit Batterie-Unterstützung in die Luft? In vielen Branchen schwirren sie herum, Begriffe wie Green Deal