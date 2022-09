Eine Schallplatten- und CD-Börse findet am Samstag, 3. September, 10 bis 16 Uhr, im Mannheimer Rosengarten statt. Seit vielen Jahrzehnten gibt es die Veranstaltung in Mannheim. Seit Langem ist Wolfgang Korte, selbst leidenschaftlicher Sammler und Konzertgänger, der Organisator. Das Rhein-Neckar-Gebiet, speziell Mannheim, hat sich zu einem bedeutenden Standort für die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Börsen entwickelt. Das vielfältige Angebot ergibt sich durch die vielen privaten als auch professionellen Anbieter aus der Region, kleineren ortsansässigen Läden und internationalen Händlern. Um ein noch breiteres Publikum zu erreichen, wurde inzwischen ein Filmbereich mit aktuellen Filmen und Filmklassikern auf DVD und Blu-Ray integriert. Der Eintritt in den Filmbereich ist erst ab 18 Jahren möglich.