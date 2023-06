Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Junge Chor Take Four – Sängerland Oppau 2005 hat sich am Donnerstag das erste Mal seit dem Lockdown wieder vollständig getroffen. Eine Premieren-Probe unter dem Motto: Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Wir haben zugehört.

Die gut 30 Take Four-Chormitglieder haben sich unter einem Dach auf dem Gelände des TV Edigheim versammelt. „Wir sind sehr darauf bedacht, die Hygienemaßnahmen einzuhalten“,