Als erste Frau in Rheinland-Pfalz übernimmt Anja Rakowski Ende März die Leitung eines Polizeipräsidiums. Vor dem Wechsel nach Trier erinnert sich die 53-Jährige, bisher Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Ludwigshafen) im RHEINPFALZ-Interview an ihre Anfänge in den 1990er-Jahren, als sich um den Streifenwagen mit einer Polizistin an Bord noch Menschentrauben bildeten. Der aktuelle Bachelorstudiengang an der Polizei-Hochschule des Landes hat einen Frauenanteil von fast 40 Prozent – der höchste seit Bestehen. Rakowski will ein Vorbild für junge Polizistinnen sein und sie ermutigen, Führungsverantwortung zu übernehmen. Das ausführliche Interview lesen Sie hier.