Das erste Ludwigshafener Baby 2023 ist am Neujahrstag um 10.27 Uhr im städtischen Klinikum zur Welt gekommen. Es ist ein Mädchen und heißt Amine. Mutter Kadriye Sarisoy und ihr mittlerweile drittes Kind sind wohlauf. Die Geburt verlief laut Hebamme Anja Kandler ohne Komplikationen. „Alles ist gut gelaufen“, sagte auch die stolze Mama am Telefon. Nach gut 20 Minuten erblickte Amine, die 3780 Gramm auf die Waage bringt, das Licht der Welt, erzählte die 33-jährige gelernte Altenpflegerin. Sie selbst ist in Hamburg zur Welt gekommen und hat türkische Wurzeln. Mit ihrem 35-jährigen Mann lebt sie in der Ludwigshafener Innenstadt. Das Paar hat noch einen Jungen (6) und ein Mädchen (4). Auch deren Geburten seien in einem Fall mit ebenfalls 20 Minuten und im anderen mit rund drei Stunden relativ schnell über die Bühne gegangen.

Das zweite Mädchen folgt um 13.44 Uhr

Um 13.44 Uhr folgte mit Cintia Hanna ein zweites Mädchen. Auch ihre Eltern stammen aus Ludwigshafen. Das Frühchen kam per Kaiserschnitt zur Welt. „Kind und Mutter sind fit“, sagte eine Hebamme.

Im St. Marienkrankenhaus in der Gartenstadt war bis zum Mittag noch kein Baby zur Welt gekommen. Die letzte Geburt war am 31. Dezember um 23.19 Uhr: ein Junge. Auch hier lief alles unkompliziert, wie aus dem Kreißsaal zu hören war.

Im Klinikum sind in den Vorjahren im Schnitt 300 bis 400 Kinder pro Jahr zur Welt gekommen, im St. Marienkrankenhaus waren es im Vorjahr 1525. Aktuell wird diskutiert, ob die Geburtshilfen beider Krankenhäuser künftig im St. Marien zusammengelegt werden.