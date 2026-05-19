Zum ersten Mal wird das Dorfgemeinschaftshaus zur Galerie: Am Pfingstwochenende lädt eine Gruppenausstellung dazu ein, Vielfalt in Farbe und Form zu erleben.

Initiatorin ist die Künstlerin Marion Geißler, die überzeugt ist: Kunst ist der kürzeste Weg zur Verständigung von Mensch zu Mensch. Die Idee entstand im Oktober 2025, als Geißler einen Blick in die Halle des Dorfgemeinschaftshauses warf – und sofort die Galerieschienen an den Wänden entdeckte. Gemeinsam mit ihrer Künstlerkollegin Traudel Burkhart wurde daraus schnell mehr als eine fixe Idee. „Wir haben einfach mal rumgesponnen“, erzählt Geißler. Die beiden Künstlerinnen haben Mitstreiter gesucht und im eigenen Umfeld Interesse abgefragt. Das Ergebnis ist eine dreitätige Ausstellung mit 15 Malerinnen und Malern, zwei Musikern und zwei Autoren.

Viele der Beteiligten arbeiten mit Acrylfarben meist still für sich, manche beim von Marion Geißler geleiteten Mittwochs-Maltreff im Mehrgenerationenhaus Frankenthal, andere zu Hause. Die fertigen Werke bleiben dabei nicht selten ungesehen. Umso größer ist die Vorfreude, diese Arbeiten nun öffentlich präsentieren zu können. Seit Januar laufen die Vorbereitungen für die erste Ausstellung dieser Art im Haus. Das Line-Up vereint regionale Kunstschaffende, überwiegend aus dem Hobbybereich, ergänzt durch Kollegen aus dem Künstlerverein Bürstadt. Einige von ihnen stellen ihre Arbeiten zum ersten Mal vor Publikum aus.

Breite Palette an Stilrichtungen und Ausdrucksformen

Mit dabei sind unter anderem Ursula Arndt, Traudel Burkhart, Elke Emma Edinger, Manfred Haardt, Reiner Heppes, Ingrid Leidenheimer, Pauline Luja, Martina Rausch, Monika Schafus, Sabine Sehr und Wolfgang Vester. Besucher dürfen sich auf eine breite Palette an Techniken, Stilrichtungen und Ausdrucksformen freuen.

Zur Eröffnung am Freitag, 22. Mai, 18 Uhr, sorgt Musik für den passenden Rahmen: Steffen Leger und Simone Lehnert covern bekannte Popsongs. Lehnert ist zudem als Autorin aktiv und hat zwei Bücher mit Karikaturen und Texten veröffentlicht.

Das erklärte Ziel der Ausstellung sei, die verbindende Kraft der Kunst erlebbar zu machen, sagt Initiatorin Marion Geißler. Die Künstlerinnen und Künstler sind während der Öffnungszeiten anwesend und freuen sich auf Gespräche, Austausch und neue Begegnungen – ganz im Sinne des Mottos „Kunst verbindet“.

Die Ausstellung

Die erste Kunstausstellung im Dorfgemeinschaftshaus Laumersheim, Zum Bürgerhaus 1, findet von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Mai, statt. Die Eröffnung ist am Freitag, 22. Mai, 18 Uhr. Öffnungszeiten: Freitag 18-21, Samstag 13-19, Sonntag 9-13 Uhr