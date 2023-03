In einem speziellen Kurs lernen Haustierbesitzer am Mittwoch, 15. März, 17 bis 20 Uhr, beispielsweise Hunden und Katzen im Notfall zu helfen. Die Teilnehmer erfahren beim Erste-Hilfe-Kurs für Haustiere unter anderem, wie man etwa einen Hund mit verletzter Pfote verarztet. Referentin Monika Hußmann nennt dabei viele Tipps und Tricks rund um die wichtigsten Notfälle beim Tier. Treffpunkt zum Kurs ist vor dem Haus der Naturpädagogik. Die Anmeldung erfolgt vorab telefonisch an der Kasse des Rheingönheimer Wildparks unter Telefon 0621 504-3370. Die Unterlagen für den Kurs werden den Teilnehmern per E-Mail zugesendet, wie die Stadtverwaltung weiter informiert. Die Kosten betragen pro Person zwei Euro plus Eintritt.