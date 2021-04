250 Quadratmeter Fläche, 60 Sitzplätze: Das sind die Rahmendaten für die nächste Filiale der Bäckerei Görtz, Ecke Bismarck-/Bahnhofstraße, im Erdgeschoss des TWL-Kundenzentrums (ehemaliger Kaufhof). Die erste Götz-Filiale in der Fußgängerzone wird laut Geschäftsführer Peter Görtz zusammen mit dem Nachbarn Penny-Markt am 24. Juni eröffnen – und damit ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant. „Es ist auch die erste Filiale mit unserem neuen Ladenbaukonzept. Unser Ziel war es, hier ein zukunftsfähiges Objekt zu bauen und auch im Hinblick auf die Schließung des Rathaus-Centers Ende 2021 einen neuen Anlaufpunkt in diesem Bereich zu schaffen“, erklärte Peter Görtz. Zu den Investitionen machte er keine Angaben.

Fast 190 Filialen in der drei Bundesländern

Seine 185. Filiale hatte Görtz am 13. Oktober nur wenige Hundert Meter weiter südlich im Ankerhof eröffnet. Eine halbe Million Euro hatte das in drei Bundesländern – Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen – operierende Unternehmen mit Sitz in Rheingönheim in die „Brotzeit“ investiert. „Das ist immer noch eine prominente Ecke der Innenstadt“, sagte Görtz damals. „Wir wollten ein Zeichen setzen, dass man auch hier noch tolle Sachen machen kann. “ Er ist davon überzeugt, dass es im Umfeld des Berliner Platzes wieder bergauf gehen wird. Nach dem Auslaufen des Zehn-Jahres-Mietvertrags in der Rhein-Galerie hatte Görtz das Center am Fluss verlassen. „Unser Konzept war in der Mall schwierig umzusetzen“, begründete Görtz die Entscheidung.

Wie das Unternehmen mit rund 1800 Mitarbeitern die Corona-Krise meister, lesen Sie hier.