Die Elektromobilität hat jetzt auch den ÖPNV in Ludwigshafen erreicht: Mit Betriebsbeginn am Dienstagmorgen rücken die ersten vollelektrischen Linienbusse aus. Die ersten Prototypen stellten Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) und der kaufmännische Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), Christian Volz, gestern auf dem Berliner Platz vor.

Die 15 E-Busse und die Installation der Ladestruktur auf dem Betriebshof in Rheingönheim kosten rund 11,5 Millionen Euro und werden vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Im Vergleich zu den Dieselbussen, die parallel im Einsatz sind, sind die Energiekosten weniger als doppelt so hoch, prognostizierte Volz. Die Einsatzdauer soll sich um mindestens drei auf 15 Jahre verlängern. 15 weitere E-Fahrzeuge aus der aktuellen Lieferung ergänzen die Busflotte für Mannheim und Heidelberg.

In einem weiteren Schritt will die RNV mit Wasserstoff angetriebene Gelenkbusse anschaffen. Das Vergabeverfahren läuft, die ersten Modelle werden frühestens Ende 2023 erwartet. Rund 20 Prozent der RNV-Fahrgäste werden in Bussen befördert.

