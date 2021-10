Die RHEINPFALZ veranstaltet erstmals eine virtuelle Ausbildungsmesse für die gesamte Region Pfalz/Rhein-Neckar. Die Online-Messe Zukunftsziele läuft vom 28. Oktober bis zum 7. November. Schüler können sich umfassend zu verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten informieren und in direkten Kontakt mit den Unternehmen treten.

Vielen kommt die Situation sicherlich bekannt vor: Der Schulabschluss ist bereits in der Tasche oder steht kurz bevor, aber man hat noch keine Ahnung, wie es danach weitergeht. All jene haben vom 28. Oktober bis zum 7. November die Möglichkeit, sich bei der ersten virtuellen Ausbildungsmesse Zukunftsziele der RHEINPFALZ zu verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region zu informieren.

Über 50 Unternehmen haben bereits einen virtuellen Messestand angemeldet, um sich sowie ihre Ausbildungswege den Schülern per Infomaterial, Links, Fotos und Videos vorzustellen. Die virtuellen Stände bieten außerdem verschiedene Möglichkeiten für den direkten Dialog – vom Mailformular über Videokonferenzen bis hin zum Live-Chat. Auf diese Weise können die Anbieter und Berufseinsteiger zusammenkommen.

Die Messestände werden in verschiedene Hallen nach Ausbildungsrichtungen aufgeteilt. So gibt es etwa die Bereiche kreativ, sozial sowie handwerklich/technisch. Piktogramme zeigen die jeweilige Branche und Halle des Stands. Das Branchenspektrum reicht dabei vom Hotel über das Krankenhaus und die Chemie bis hin zum Handwerk. Auch eine Hochschule wird vertreten sein und über akademische Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

School Day am 3. November

Besonders spannend für Schüler sowie die Unternehmen ist der School Day am 3. November. An diesem Tag werden Schüler im Klassenverbund digital auf der Messe unterwegs sein und die Chance haben, direkt mit den Unternehmen per Live-Chat zwischen 9 und 13 Uhr sowie 14 und 16 Uhr in Kontakt zu treten.

Über die Ausbildungsmesse wurden bereits über 230 Schulen mit Abgangsklassen informiert. Der Eintritt in die virtuellen Hallen ist für Schüler kostenlos und erfolgt über einen Link, der auf der Webseite bereitgestellt wird. Im Veranstaltungszeitraum kann die virtuelle Messe beliebig oft besucht werden. Es ist keine Registrierung erforderlich. Mehr Infos im Internet.