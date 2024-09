Die Freiwilligentage in Ludwigshafen starteten schwungvoll. Im Ebert- und Zedtwitzpark verwandelten sich die Wiesen am Wochenende in Tanzflächen, als der Tanzsportclub Rot-Gold kostenlose Kurse in Salsa, Walzer und Discofox anbot. Auch Mundenheims Ortsvorsteher Raymond Höptner ( CDU) tanzte mit.

Der Tanzsportclub tanzt Walzer im Ebertpark. Foto: lara

Mit eleganten Schritten drehten sich die Paare im Walzertakt über die Wiese des Ebertparks, während das Lied „Chim Chim Cher-ee“ aus dem Musical „Mary Poppins“ gespielt wurde. Vor allem Mitglieder des Tanzsportclubs Rot-Gold zeigten beim Walzerkurs ihr Können. In der Vergangenheit hatte der Verein bereits bei den Freiwilligentagen mit Auftritten begeistert, doch in diesem Jahr bot er zum ersten Mal Tanzkurse an. Trotz der überschaubaren Teilnehmerzahl im Ebertpark war das Projekt für Klaus Volz, Beisitzer des Vereins, ein Erfolg. „Wir sind immer bemüht, auf uns aufmerksam zu machen. Die Freiwilligentage bieten dafür eine hervorragende Gelegenheit.“

Raymond Höptner mit Eva Greiner-Weile Foto: lara

Der Discofox- und Salsakurs im Zedtwitzpark zog deutlich mehr Kursteilnehmer an. Unter ihnen auch der neue Ortsvorsteher Mundenheims, Raymond Höptner (CDU). „Das Tanzprojekt ist eine wunderbare Möglichkeit, dem Zedtwitzpark neues Leben einzuhauchen“, sagte Höptner. Eva Greiner-Weile, die Kursleiterin, wählte ihn gleich als Tanzpartner, um den Teilnehmern die ersten Schritte vorzuführen. Zuerst Discofox, gefolgt von lateinamerikanischen Tänzen wie Salsa und Merengue. Viele Zuschauer kamen zusammen, um die Tänzer zu beobachten. Greiner-Weile zeigte sich sehr zufrieden mit dem Projekt: „Es ist eine tolle Gelegenheit für alle, unabhängig vom Alter, gemeinsam zu tanzen.“ Die Stimmung im Zedtwitzpark war ungezwungen, und auch nach dem offiziellen Kurs wurde weiter zu den Klängen des Merengue getanzt.