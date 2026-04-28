Der Druck auf Beschäftigte wächst – auch in Ludwigshafen. Steigende Preise, unsichere Perspektiven in Betrieben und der tiefgreifende industrielle Wandel prägen den Alltag vieler Menschen in der Stadt und der Region, so der Stadtverband Ludwigshafen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Er ruft deshalb am 1. Mai zur Kundgebung und Demo unter dem Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“ auf.

Auftakt ist um 12.30 Uhr mit der Jugend-Demo, zu der Menschen aller Altersgruppen eingeladen sind. Der Demozug startet am Haupteingang des Ebertparks, wo anschließend ab 14 Uhr die Maikundgebung des DGB startet. Diesjähriger Hauptredner ist Oliver Heinrich, Mitglied im geschäftsführenden Hauptvorstand der IG BCE. Für musikalische Beiträge sorgen „Cat und Bo“ sowie die Ludwigshafener „Band International“. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Sorge bei Beschäftigten wächst

„Gerade in einer Industriestadt wie Ludwigshafen sehen wir, wie groß die Herausforderungen für Beschäftigte sind – von der Transformation in der Chemieindustrie bis zu steigenden Lebenshaltungskosten“, sagt Rüdiger Stein, Geschäftsführer bei der DGB-Region Pfalz. „Während Unternehmen ihre Gewinne sichern wollen, wächst bei vielen Beschäftigten die Sorge um den sicher geglaubten Arbeitsplatz und das gute Einkommen. Gleichzeitig wird die Axt an gewerkschaftliche Errungenschaften, wie zum Beispiel den Achtstundentag gelegt. Das akzeptieren wir Gewerkschaften nicht – das diesjährige Motto ,Erst unsere Jobs, dann eure Profite’ bringt es auf den Punkt.“ Der DGB-Stadtverband Ludwigshafen ruft zur breiten Beteiligung auf: „Der 1. Mai ist unser Tag – und wir werden ihn uns auch nicht nehmen lassen. Wir gehen gemeinsam auf die Straße, für gute Arbeit, soziale Gerechtigkeit und eine starke Stimme der Beschäftigten – in Ludwigshafen und landesweit“, betont Stein abschließend.