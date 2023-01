Vor der BG Klinik in Oggersheim (Ludwig-Guttmann-Straße) ist laut Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Streit eskaliert. Ein 67-jähriger Autofahrer hupte, da die Durchfahrt durch einen anderen Autofahrer blockiert war. Der unbekannte Autofahrer reagierte auf das Hupen aggressiv und schlug den 67-Jährigen. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, dunkle Haare, er trug eine Brille und war dunkel gekleidet. Er war mit einem schwarzen BMW-Geländewagen (SUV) unterwegs. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.