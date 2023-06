Zu einer wechselseitigen Körperverletzung ist es laut Polizei am Donnerstag gekommen, als ein 69-jähriger Autofahrer gegen 18 Uhr in der Innenstadt von der Jaeger- in die Maxstraße abgebogen ist. Er musste eine Vollbremsung hinlegen, nachdem ein 35-Jähriger unvermittelt auf die Straße lief. Dass der Pkw-Fahrer mit Hupen reagierte, verärgerte den Fußgänger derart, dass er gegen die Tür des Wagens trat. Sachschaden: 1000 Euro. Der 69-Jährige stellte daraufhin sein Fahrzeug ab und lief dem 35-Jährigen nach. In der Folge kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen sowie Beleidigungen. Beide Männer wurden leicht verletzt.