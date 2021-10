Auch wenn die Maudacher Kerwe in diesem Jahr erneut der Pandemie zum Opfer fällt, gibt es ein Ersatzprogramm in kleinerer Runde. So bietet etwa die katholische Jugend am Freitag, 8. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Vorplatz des Pfarrzentrums St. Michael Essen und Getränke an. Für die musikalische Begleitung sorgt DJ Klaus Fox. Am Samstag um 13.30 Uhr hält Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) am Torfstecher-Brunnen ihre alternative Kerweansprache, ab 14 Uhr wird neuer Wein ausgeschenkt, die Bäckerei Schall und der Förderverein bieten einen Kerwe-Imbiss an. Weitere Informationen im Internet unter http://maudach.de/kerwe-programm.html.