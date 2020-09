In einer Parkanlage im Hemshof ist es laut Polizei am Freitagvormittag zu einer Erpressung gekommen: Der Täter bedrohte zwei junge Männer mit einem Messer und erzwang die Herausgabe eines Handys. Er wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, schmale Statur, kurze braune Haare. Er trug ein graues Langarmshirt und blaue Arbeitshosen. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.