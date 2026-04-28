Nachdem Unbekannte erst Anfang April im Eingangsbereich der Ernst-Reuter-Realschule in der Gartenstadt einen Brand gelegt und rund 80.000 Euro Sachschaden verursacht hatten, meldeten Anwohner der Polizei am Montag gegen 0.45 Uhr, dass sich drei Personen mit Taschenlampen auf dem Schulgelände befänden. Vor Ort trafen die Beamten niemanden mehr an, bemerkten allerdings ein beschädigtes Fenster. Hinweise: Telefon 0621 963-24150, E-Mail unterpiludwigshafen1@polizei.rlp.de.