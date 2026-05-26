In der Reihe „Film und Philosophie“ lief im Ernst-Bloch-Zentrum „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“ zu dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz.

Leibniz (1646-1716) war Philosoph, Mathematiker, Jurist, Historiker, Aufklärer: ein universaler Geist seiner Zeit. „Leibniz liebte die optimistische mögliche Weiterentwicklung der gesamten Schöpfung. Er war ein chronischer Optimist, ähnlich wie Bloch“, sagte Robert Hörr einführend. Ernst Bloch verglich ihn mit Aristoteles und der bekannte deutsche Filmemacher Edgar Reitz (93) widmete ihm einen Film. Im vergangenen Jahr lief die Produktion auf der Berlinale und auf dem 21. Festivals des deutschen Films, bei dem Reitz der Ehrenpreis des Festivals erhalten hat.

Das 104-minütige filmische Kammerspiel verhandelt das Verhältnis der Kunst zur Wahrheit. Dafür veranschaulicht er Leibniz’ Philosophie, über die man normalerweise nicht allzu viele Hintergrundkenntnisse hat, merkt Hörr an. Er begreift den Philosophen als „sympathischen Frühaufklärer“, der im Film durch Edgar Selges Darbietung neugierig, menschennah und gütig auftritt.

Abbild des Genies als Trost in intellektueller Einöde

Wie kann man Leibniz nun in Erinnerung behalten? Das fragt sich auch die als Mann verkleidete flämische Malerin (Aenne Schwarz), die auf Wunsch von Königin Sophie Charlotte von Preußen (Antonia Bill) den hochangesehenen Hofrat Gottfried Wilhelm Leibniz (Edgar Selge) porträtieren soll. Mit seinem Abbild möchte sich Königin Charlotte, die zu Leibniz ein enges platonisches Verhältnis hat, die intellektuelle Einöde des Berliner Hofes erträglich machen.

Die Malerin Van De Meer lernt Leibniz in gesprächsintensiven Malstunden kennen. Dabei hält sich der Gelehrte nicht auf der Fußbank, die ihn eigentlich erhöhen soll, auf und er sinniert als „bester Freund der Wahrheit“ über das wahre Abbild des Menschen. Mit geistreichen Antworten schafft es Van De Meer immer wieder, den Philosophen zum Verstummen zu bringen. Was sie nicht wisse, male sie, sagt sie selbstbewusst.

Es braucht das Böse

Doch sie zweifelt auch viel. Hat Gott ihn enttäuscht?, fragt sie Leibniz. Er antwortet: Nein. Seine humanistische und idealistische Religion rechtfertigt Gott angesichts des Leidens der Menschen. So wie Van De Meer einen dunklen Hintergrund braucht, auf dem sie das Porträt anfertigt, braucht es laut Leibniz das Übel in der Welt, damit man sich zwischen dem Guten und Bösen entscheiden kann. Diese gewollte Freiheit setzt nun mal ungewolltes Leiden durch Gott voraus.

Robert Hörr nennt Leibniz’ auf 24.000 Notizzetteln dokumentiertes Gedankengut „menschenfreundlich“. Der optimistische Leibniz sieht nichts, das nur negativ sei. Im Film spricht er sich darüber hinaus klar für die Emanzipation von Frauen aus, die Wissenschaft und Forschung friedvoller als Männer vorantreiben würden. Reitz geht sogar einen Schritt weiter und reflektiert Leibniz’ Monadenlehre kritisch. Die besagt, dass jeder Mensch eine subjektive Einheit, sogenannte Monade, ist. Zwischen den Monaden braucht es jedoch keine kausalen Wechselwirkungen, weil sie fensterlos sind. Gerade die Begegnung mit der weiblichen Malerin eröffnet Leibniz allerdings neue Perspektiven des Denkens.

Das Publikum behält Leibniz vor allem als Menschenfreund in Erinnerung. So hielt er Nachtwache am Bett der todkranken Charlotte und erfand eher zufällig die Brandkasse. Seine Überlegungen, so äußert sich ein Besucher, könne man noch heute zur Lebensbewältigung anwenden und sein Optimismus biete Zuversicht in Krisen. Edgar Reitz konnte der Mehrzahl der Besucher am Donnerstag einen echten Zugang zu Leibniz verschaffen. Sein Porträt wird jedoch nie gezeigt – die preußische Königin stirbt kurz vor der Fertigstellung. Leibniz’ Geist aber besticht weiterhin.