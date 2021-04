„Stop den Lockdown! Komm endlich auf die Straße und zeige deine Meinung!“ – so ist ein Aufruf in den Sozialen Netzwerken betitelt, der am Freitag, 17.30 bis 20 Uhr, in der Ludwigshafener Industriestraße für eine Protestaktion gegen die Corona-Politik mobil macht. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums hat die Anmeldung für die Kundgebung am Donnerstag gegenüber der RHEINPFALZ bestätigt und auch Polizeipräsenz vor Ort angekündigt. In dem Aufruf mit dem Absender „Querdenken (621 – Mannheim)“ ist von der „3. Schilderaktion“ die Rede.

„Korrupte Politik ohne Plan“

Zuletzt demonstrierten in der Friesenheimer Industriestraße am 27. März etwa 50 Menschen zwischen 10 und 13 Uhr im Bereich zwischen Kopernikus- und Pettenkoferstraße auf dem Gehsteig mit Schildern und Plakaten gegen die Corona-Politik, aber auch gegen die Medienberichterstattung. „Stoppt das Chaos in Berlin“, „Korrupte Politik ohne Plan“, „Medien + Regierung gehen Arm in Arm. Ich halt Sie dumm, du hältst Sie arm!“, „Deutschland ist ausgemerkelt“ stand unter anderem auf den Schildern und Plakaten zu lesen.

Vereinzelte Verstöße gegen Maskenpflicht

Die Polizei zeigte Präsenz vor Ort, musste aber nicht weiter eingreifen. Der Protest sei friedlich und unproblematisch verlaufen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums damals auf Anfrage. Es habe nur vereinzelte Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben. Die Demo sei von einer Einzelperson bei der Stadt angemeldet gewesen.