Ein Telefonbetrüger, der sich als Polizist ausgab, hat am Mittwoch eine 77-Jährige aus Friesenheim angerufen. Der Mann behauptete, dass gleich ein Streifenwagen bei der Seniorin vorbeikomme, um sie abzuholen. Die 77-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, legte auf und wählte den Notruf der echten Polizei. Die Beamten warnen davor, am Telefon persönliche Daten und Angaben zu Wertsachen zu machen. Bei dubiosen Anrufen sollte das Gespräch sofort beendet werden. Die Telefonbetrüger rufen meist ältere Menschen an, gaukeln ihnen eine Bedrohungslage vor, um so an Geld oder Schmuck zu kommen.