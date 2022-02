Nach mehreren Fällen in der vergangenen Woche ist es am Dienstag in Oppau schon wieder zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Die Polizei konnte in diesem Fall einen Tatverdächtigen ermitteln. Ein 15-Jähriger belästigte um 19.10 Uhr zwei ebenfalls 15-jährige Mädchen in der Einsteinstraße und berührte eines davon unsittlich. Die beiden Mädchen schrien laut und es kam zu einem Handgemenge, wie die Polizei mitteilt. Der Vater eines der Mädchen wurde auf die Situation aufmerksam und informierte die Polizei. Im Anschluss versuchte er, den 15-Jährigen zu verfolgen. In der Bürgermeister-Trupp-Straße konnte er beobachten, wie der Jugendliche zwei 13-jährige Mädchen ansprach und diese wegrannten. Polizisten konnten den 15-Jährigen vorläufig festnehmen. Ob ein Zusammenhang zu den bisherigen sexuellen Belästigungen in Oppau besteht, wird laut Polizei noch ermittelt. Zeugenhinweise unter 0621 963-2773.