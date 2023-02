In der Berliner Straße (Mitte) sind nach Angaben der Polizei am Donnerstag zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Bei einem Quad wurden demzufolge zwei Reifen zerstochen (Sachschaden rund 300 Euro), bei einem Auto wurde die Windschutzscheibe zerstört (Sachschaden rund 500 Euro). Ob es einen Zusammenhang gibt mit den jüngst erfolgten Sachbeschädigungen an Fahrzeugen der Stadtverwaltung, wird den Beamten zufolge derzeit ermittelt. In den vergangenen Tagen sind die Reifen von insgesamt acht städtischen Dienstwagen zerstochen worden. Eines der Fahrzeuge parkte nach Angaben der Polizei ebenfalls in der Berliner Straße, die anderen sieben waren auf einem Parkplatz in der Otto-Stabel-Straße abgestellt. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.