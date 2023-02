Alle vier Reifen eines Fahrzeuges der städtischen Verkehrsüberwachung sind am Mittwochabend, gegen 21.35 Uhr, zerstochen worden. Laut Polizei parkte das Auto zu diesem Zeitpunkt in der Berliner Straße (Mitte). Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Bereits am Samstag wurden zwei Dienstfahrzeuge der Stadt Ludwigshafen in der Rheinstraße am Oppauer Friedhof angezündet. In der Nacht auf den 11. Januar hatten Unbekannte zehn Fahrzeuge des städtischen Fuhrparks in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) beschädigt. An Autos der Verkehrsüberwachung wurden unter anderem Reifen zerstochen und Scheiben eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise zum aktuellen Fall unter Telefon 0621-9632122.