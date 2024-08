Vier weitere Rollerdiebstähle sind der Polizei für Ludwigshafen gemeldet worden. Die Taten geschahen zwischen Dienstag und Freitag. Auch in den Tagen davor war es bereits vermehrt zu Rollerdiebstählen gekommen. Laut Polizei stahlen Unbekannte zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen einen roten Roller der Marke Peugeot in der Nachtigalstraße (Gartenstadt). Eine Polizeistreife fand ihn am Freitag in der Nähe des Tatortes. In einem ähnlichen Zeitraum entwendeten Unbekannte in der Königsbacher Straße ebenfalls ein Kleinkraftrad, das Zeugen nahe des Tatorts mit Beschädigungen fanden. Der dritte Rollerdiebstahl fand zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, im Grünen Hof statt. Auch diesen Roller konnte eine Polizeistreife in der Nähe des Tatorts wiederfinden. Bei der vierten Tat ist laut Polizei bisher kein Tatort bekannt. Anwohner fanden einen blauen Roller der Marke Honda am Freitag um 20 Uhr in der Germersheimer Straße in Maudach. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 4500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.