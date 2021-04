Die ursprünglich für September terminierte Kerwe in Friesenheim muss wohl auch in diesem Jahr abgesagt werden. Das deutete Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) am Dienstagnachmittag bei der Sitzung des Ortsbeirats an. Das diffuse Corona-Infektionsgeschehen mache einer Austragung vermutlich erneut einen Strich durch die Rechnung, sagte Henkel nach erster Rücksprache mit der Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge).