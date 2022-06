In einem stillgelegten U-Bahn-Tunnel unter dem Rathaus-Center haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag erneut versucht, ein Feuer zu legen. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von 10.000 Euro.

Die Täter schlugen die Scheiben von zwei dort abgestellten Baggern ein, sprühten Graffitis und stahlen Werkzeug. Am gleichen Ort war in der Nacht zum 19. Mai ein Schienenbagger in Flammen aufgegangen. Brandsachverständige gingen davon aus, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung handelte. Durch die enorme Hitze des Feuers waren Teile der Tunneldecke und auch Stützpfeiler beschädigt worden. Ein Statiker prüfte deshalb, ob Einsturzgefahr vorlag. Vorübergehend konnten deshalb Straßenbahnen nicht die eine Etage über dem Brandort liegende Haltestelle „Rathaus“ anfahren. Nach einigen Stunden gab es Entwarnung. Die Straßenbahngleise konnten weiter benutzt werden. Durch das Feuer war ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Jetzt ermittelt die Polizei wieder, diesmal wegen versuchten Brandstiftung und Sachbeschädigung. Foto: mix

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, wird noch ermittelt. Die Polizei hat zu dem Brand, der in der Nacht zum 19. Mai gelegt wurde, keine Hinweise erhalten. Bei der nun erfolgten versuchten Brandstiftung haben die Täter Spuren hinterlassen, die noch ausgewertet werden. Mit Farbe wurden zudem das Datum und zwei Buchstaben in den Tunnel gesprüht. Was sich dahinter verbirgt, ist noch offen. Hinweise zu dem Fall an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773. In dem stillgelegten Tunnel laufen derzeit Rückbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Abriss des Rathauses und der Hochstraße Nord.