Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Café am Ludwigsplatz eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld aus der Kasse. Die Einbrecher trugen Jogginghosen und Kapuzenpullover, wie die Polizei weiter mitteilt. Bereits in der Nacht zum Montag versuchten Einbrecher, in das Café einzudringen. Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 1000 Euro an. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen die Männer mit den Kapuzenpullovern aufgefallen sind. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.