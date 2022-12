Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht auf Dienstag erneut Beute gemacht auf einer Baustelle in der Magnetbandstraße (Friesenheim) und dort hochwertiges Werkzeug im Gesamtwert von 30.000 Euro gestohlen. Bereits in der Vergangenheit, so etwa jüngst zwischen 17. und 19. Dezember (10.000 Euro Schaden), kam es auf dem Baustellengelände zu Diebstählen und Einbrüchen. Ob die Taten in Verbindung stehen, ermittelt derzeit die Polizei. Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2222.