Zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagmittag, 12.15 Uhr, ist erneut in einer Kleingartenanlage im Teichgartenweg im Stadtteil Friesenheim eingebrochen worden. Laut Polizei wurden dabei mehrere Werkzeuge gestohlen, außerdem mindestens zwei Türen beschädigt. Bereits in der Nacht auf vergangenen Samstag hatte es mehrere Einbrüche in dieser Kleingartenanlage gegeben. Einen Zusammenhang mit der Einbruchsserie vermutet die Polizei auch bei mehreren Einbrüchen in Gartengrundstücke in der Straße „In den Sandwiesen“ in Friesenheim. Dort stahlen die Täter ein Stromaggregat, außerdem wurden mehrere Zäune sowie Türen zu Gartenhäusern beschädigt. Wer ebenfalls von der aktuellen Einbruchsserie betroffen ist oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefon 0621 963-2222, zu wenden.