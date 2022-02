In Ludwigshafen-Oppau ist am Dienstagabend erneut ein Mädchen von einem Radfahrer unsittlich berührt worden. Gegen 20.30 Uhr war die 14-Jährige zu Fuß von der Bad-Aussee- in die Bürgermeister-Trupp-Straße abgebogen, als der Unbekannte auf seinem Rad zu ihr hinfuhr, sie ansprach und sie dann am Körper berührte. Die 14-Jährige schrie und rannte davon. Der Täter folgte ihr noch ein paar Meter, drehte dann aber ab, als sie in eine Bar flüchtete, um Hilfe zu rufen. Das Mädchen sah noch, wie der Unbekannte auf sein rotes Rad stieg und in Richtung Edigheimer Straße fuhr. Er ist 30 bis 40 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze Wollmütze. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773. In der gleichen Gegend in Oppau ist bereits am Montagabend eine 18-Jährige von einem Radfahrer sexuell belästigt worden.