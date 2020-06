Zum zweiten Mal findet am Samstag ab 14 Uhr am Mannheimer Schloss eine Demonstration gegen Rassismus statt. Darüber hat Erik Engel vom Organisationsteam informiert. Bei der Premiere am 6. Juni waren Tausende Menschen dem Aufruf gefolgt. Anlass d ist unter anderem der Tod des schwarzen Amerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai. Der Vorfall hat zusammen mit ähnlichen Vorkommnissen weltweit Demonstrationen, in den USA auch Ausschreitungen ausgelöst. Engel appelliert an Teilnehmer, mit Masken zur Kundgebung zu kommen und die Abstandsregeln zu beachten. Außerdem sollen alle ein schwarzes Oberteil tragen. Neu ist laut Engel, dass es im Anschluss an die Kundgebung einen Marsch der Teilnehmer durch Mannheim bis zur Alten Feuerwache geben soll.