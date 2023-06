Erneut ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Buden-Landschaft auf dem Platz der deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie eingebrochen worden. Laut Polizei stahlen die Täter Waren im Gesamtwert von 750 Euro. Bei dem Aufbruch der Buden richteten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 250 Euro an, schätzt die Polizei. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Buden eingebrochen worden. Der Schaden betrug etwa 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.