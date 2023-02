In einem Mehrfamilienhaus in Süd hat es am Samstagabend erneut einen Kellerbrand gegeben. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde das Feuer wahrscheinlich vorsätzlich gelegt. Durch das Feuer wurden im Kellerraum befindliche Gegenstände und ein Verteilerkasten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Bereits am 16. Februar hatte es im Keller des fünfgeschossigen Gebäudes in der Sudermannstraße gebrannt. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Brandstiftungen geben könnte. „Wir ermitteln wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in einem bewohnten Haus“, sagte eine Polizeisprecherin. Da der Keller des Hauses nicht immer abgeschlossen sei, hätten auch Personen Zugang, die nicht dort wohnen. Die Kriminalpolizei ermittele daher in alle Richtungen. Hinweise von Zeugen auf den oder die Täter unter Telefon 0621 963-2773.