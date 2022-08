Auf der Mannheimer Maulbeerinsel sind offenbar erneut Teile einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, gehen die Experten diesmal jedoch nicht davon aus, dass eine Entschärfung vor Ort mit einer Evakuierung erforderlich ist. Bei dem Verdacht handelt es sich nach Einschätzung der Fachleute um einen sogenannten Zerscheller, also Bombenteile. Ab Mittwoch werden Experten vor Ort sein. Am Donnerstag soll der Fund dann genauer untersucht und eventuell abtransportiert werden. In den vergangenen Monaten sind auf der Maulbeerinsel zwei Blindgänger entschärft worden, bei denen jeweils Tausende von Menschen in einem 500-Meter-Radius ihre Wohnungen verlassen mussten.