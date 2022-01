Die Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Mitarbeiter des Softwarekonzerns Microsoft ausgeben. Jüngster Fall: Am Montagmorgen wurde ein 58-jähriger Ludwigshafener von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen und über vermeintliche Computer-Probleme informiert. Da der 58-Jährige die Betrugsmasche kannte, beendete er sofort das Gespräch. Die Polizei weist darauf hin, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgten Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wer einen dubiosen Anruf erhält, sollte auflegen und die Polizei informieren.