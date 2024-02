In Ludwigshafen werden immer mehr Fotovoltaikanlagen installiert. Das geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag hervor. 2020 wurden 22,1 Megawatt Leistung aus Erneuerbaren Energien gewonnen, 2023 34,8 Megawatt. „Die Entwicklung der Solarenergie in Ludwigshafen macht erfreuliche Fortschritte“, sagt der Ludwigshafener Grünen-Landtagsabgeordnete Bernhard Braun. Jetzt gehe es darum, Solar- und Windenergie auch in den nächsten Jahren noch weiter zu nutzen. Das Solarprojekt der BASF sei ein großer Schritt, auch wenn es auf Frankenthaler Gemarkung entstehen wird. „Mit Erneuerbaren Energien sparen wir Kosten für Importe von Öl, Gas und Kohle und wir verringern die Treibhausgasemissionen. Wir gewinnen also doppelt. Dazu ist auch die Unterstützung der einheimischen Industrie ein weiterer Ansporn,“ sagt der 65-Jährige.