Die Ermittlungen zu den Mülleimerbränden in Oggersheim laufen noch, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal auf Nachfrage mitteilen. Nach insgesamt 28 Taten in diesem und im vergangenen Jahr konnte die Polizei Ende April einen 38-jährigen Tatverdächtigen aus Oggersheim ermitteln. Seitdem ist es laut Polizei zu keinen weiteren Mülltonnenbränden in Oggersheim gekommen. Bei der letzten Tat des Mannes am 23. April hatte es eine Zeugin gegeben. Zudem hatte die Polizei im Anschluss bei einer Wohnungsdurchsuchung umfangreiche Beweismittel gefunden. Nun werde geprüft, ob ihm weitere Brände nachgewiesen werden können, sagt Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann. Das könne noch ein oder zwei Monate dauern. Danach werde geprüft, „ob es für eine Anklage reicht“. Über ein mögliches Strafmaß könne derzeit noch nichts gesagt werden, so Hempelmann.