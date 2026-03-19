Schwerwiegende Vorwürfe gegen zwei Bedienstete der Gaststättenabteilung der Stadtverwaltung Ludwigshafen: Sie sollen Lokalbetreiber begünstigt haben.

Einsatzkräfte der Polizei und mehrere Staatsanwälte haben am Donnerstag Büro- und Privaträume in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis durchsucht. Wie die ermittelnde Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitteilte, gingen längere Ermittlungen gegen zwei Bedienstete der Gaststättenabteilung der Stadtverwaltung Ludwigshafen voraus. Den Beschuldigten wird insbesondere Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Strafvereitelung im Amt und Begünstigung vorgeworfen.

Die konkreten Vorwürfe

Sie stehen den weiteren Angaben zufolge im Verdacht, Geld und andere Zuwendungen beziehungsweise Vorteile erhalten zu haben, „um bei der Dienstausübung oder konkreten Verfahren Gaststättenbetreiber zu begünstigen oder von Maßnahmen gegen sie bei Verstößen, insbesondere im Zusammenhang mit Spielautomaten abzusehen“. Das gesicherte Beweismaterial werde nun ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an. Wir berichten weiter.