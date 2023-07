Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jede Menge entspannte Gesichter in der Mannheimer Innenstadt. Das in diesem Jahr zweite Erlebniswochenende der Werbegemeinschaft Mannheim-City hatte Musik und Mode zum Thema und traf damit ganz offensichtlich den Nerv der Besucher. Die nahmen bei bestem Wetter und gelassener Stimmung Straßencafés und Geschäfte in Beschlag.

Ist die Innenstadt voll, entspannen sich die Mienen der Händler. „Man hat gesehen, zu was der Handel in der Innenstadt fähig ist“, erklärte entsprechend auch Hendrik Hoffmann