Jede Menge entspannte Gesichter in der Mannheimer Innenstadt. Das in diesem Jahr zweite Erlebniswochenende der Werbegemeinschaft Mannheim-City hatte Musik und Mode zum Thema und traf damit ganz offensichtlich den Nerv der Besucher. Die nahmen bei bestem Wetter und gelassener Stimmung Straßencafés und Geschäfte in Beschlag. Mehr dazu hier.