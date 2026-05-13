Mode, Musik und Märkte stehen beim ersten Erlebniswochenende dieses Jahres in der Innenstadt am Samstag und Sonntag auf dem Plan. Mannheim soll wieder zum Magneten werden.

„Mit rund 850 Einzelhandelsbetrieben und 400 gastronomischen Angeboten haben wir in der Innenstadt mittlerweile wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht“, sagt Oberbürgermeister Christian Specht (CDU). Es gebe ein Angebot in Hülle und Fülle, von dem sich die Besucher am Erlebniswochenende am besten selbst ein Bild machen sollen.

Dafür sorgt aber nicht nur der Handel. Als Veranstalter hat die Werbegemeinschaft Mannheim-City ein Programm für beide Tage zusammengestellt, das von der städtischen Tochter VTM in Form des Wochenmarkts unterstützt wird. Mit dabei sind außerdem die Abendakademie und das Nationaltheater.

Pech mit dem Wetter

„Mit den Terminen hatten wir bislang ein wenig Pech“, berichtet Lutz Pauels. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft erinnert an die Veranstaltungen der vergangenen Jahre. „Ein Wochenende im April war verregnet, im Juni hatten wir letztes Jahr den heißesten Tag des Jahres, an dem die Menschen vor allem aus der Innenstadt geflohen sind.“ Deshalb soll es nun der „goldene Mittelweg“ im Mai richten.

Zwei Wochen vor dem Mannheimer Stadtfest sollen Handel, Gastronomie und Märkte in den Quadraten mit Künstlern und Sonderaktionen eine bunte Erlebniswelt schaffen, die Mannheim zum Magneten für Menschen aus der ganzen Metropolregion macht. Das habe, trotz Wetterkapriolen, auch in den Vorjahren schon geklappt.

Wochenmarkt mit Erlebniswelt

Alte Autos zum Beispiel ziehen immer und wenn es sich auch noch um Feuerwehrfahrzeuge handelt, ist das Besucherinteresse praktisch garantiert. Pauels freut sich deshalb, dass der Kurpfälzer Verein für Feuerwehrgeschichte am Sonntag auf den Kapuzinerplanken mit von der Partie ist. Am Tag zuvor treffen sich dort noch die Radfahrer zu einer Messe inklusive Mitmachangeboten für die Trendsportarten Crossfit und Pickleball.

Auf dem Marktplatz selbst findet am Samstag der Wochenmarkt als Erlebniswelt inklusive Weinausschank statt, erklärt VTM-Hauptgeschäftsführerin Christine Igel. Der Sonntag steht dann ab 11 Uhr im Zeichen des holländischen Stoffmarkts, der vom gewohnten Termin im Herbst erstmals ins Frühjahr vorgerückt ist.

Bauarbeiten pausieren am Wochenende

Bis in alle Details sei das Programm auch wenige Tage vor der Veranstaltung nicht ausgefeilt, sagt Pauels. Der Grund: Immer wieder kommen neue Programmpunkte hinzu. „Ich habe erst gestern einen Anruf bekommen, dass die RNV die Besucher mit einer historischen Bahn kostenlos um den Ring fährt.“ Der Chor des Nationaltheaters soll am Sonntag auftreten. „Ursprünglich dachten wir dabei an den Balkon von Appelrath und Cüpper. Aber dort wäre es zu voll geworden. Wir suchen deshalb noch nach einem passenden Auftrittsort“, erklärt Pauels.

Acts wie Brass2go, Mybands und Akkordeon-Virtuose Laurent Leroi sind am Sonntag auf den Planken unterwegs. Klangoasen-Akteur Peter Seiler schlägt hingegen seine Zelte dauerhaft im Eiscafé Cortina auf. Zwischen Musik und Modenschau, Eiscreme und Einkaufen, Fahrzeugschau und Flanieren will die Stadt einmal mehr ihre Vielfalt zeigen. Damit das möglichst reibungslos klappt, werden die Bauarbeiten zur Sanierung der Straßenbahnschienen auf dem Ring am Wochenende pausiert, sodass die Mannheimer Innenstadt auf allen Wegen und mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist.

Termin

Das erste Erlebniswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr ist am 16. und 17. Mai.