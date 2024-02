Premiere in Ludwigshafen: Vom 16. bis 24. März ist vor der Eberthalle auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern eine Dinosaurier-Ausstellung unter dem Titel „Im Reich der Urzeit“ angekündigt – mit Dinos „in Lebensgröße“ von bis zu acht Metern Länge und 28 Metern Höhe. In der mobilen Erlebnisschau sollen laut dem Veranstalter „Kulturtime Produktion“ sowohl der „gefährliche T-Rex“, der „räuberische Velociraptor“, der „gewaltige Brachiosaurus“ als auch andere Giganten als Modelle zu sehen sein, insgesamt 80 Exemplare in einer der Lebenswelt vor 250 Millionen Jahren nachempfundenen Kulisse. Dazu werde viel Wissenwerts über die Tiere zu erfahren sein. In einem Dino-Kindergarten gibt es Mini-Figuren zum Klettern und Streicheln sowie die Möglichkeit, sich fotografieren zu lassen. Zudem wird ein „Ausgrabungscamp“ angeboten. Erholen kann man sich im Dino-Café. Jugendliche und Erwachsene zahlen zwölf, Kinder (zwei bis 14 Jahre) zehn Euro Eintritt. Mehr Infos im Netz unter www.dinoinfo.de.